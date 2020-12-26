В США предположили, что новый штамм COVID не опаснее других видов вируса

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Новый штамм COVID-19, обнаруженный ранее в Великобритании, скорее всего, не вызывает более серьёзное заболевание, по сравнению с другими разновидностями вируса. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Думаю, американцам следует помнить и понимать, что это РНК-содержащий вирус, они постоянно претерпевают мутации. В большинстве случаев мутации не имеют значения с практической точки зрения. Но время от времени в ходе наблюдений выявляется что-то такое, что вызывает подозрения или на деле свидетельствует о повышении заражаемости, — заявил Фаучи в эфире телеканала CNN.

Он отметил, что сегодня важно установить, вызывает ли новый штамм, выявленный в Великобритании и ЮАР, более опасное заболевание.

Ответ заключается в том, что, по всей видимости, это не так, — заявил Фаучи.

Другой, не менее важный вопрос — способен ли новый штамм преодолевать защиту, которую дают применяемые сегодня вакцины. Сегодня, по словам учёного, американские специалисты занимаются проведением соответствующих исследований.

Ранее учёные сообщали, что новый штамм коронавируса, выявленный изначально на территории Великобритании, на 70% быстрее распространяется, чем классическая форма заболевания. На сегодняшний день британский COVID был обнаружен уже по меньшей мере в девяти странах мира.

Как сообщал NEWS.ru, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что новый штамм коронавируса, появившийся в Великобритании, не представляет большой опасности, так как разработанные на сегодняшний день против COVID-19 вакцины будут против него эффективны.