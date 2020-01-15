https://static.news.ru/photo/b4b46db6-3777-11ea-91a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bildverlag Bahnmüller/Global Look Press

Американский сенатор от штата Вермонт Джон Роджерс предложил на законодательном уровне запретить подросткам до 21 года пользоваться смартфонами.

Лица до 21 года недостаточно зрелые для того, чтобы безопасно пользоваться ими. Интернет и соцсети, в которые в основном заходят через мобильные телефоны, используются для вербовки террористов, экстремистов и радикализации, — приводит Life.ru текст законопроекта.

Автор инициативы считает, что смартфоны также используют для съёмок массовых убийств. Отмечается, что законопроект, уже переданный комитету штата по судебной власти, коллеги сенатора раскритиковали как отвлекающий внимание от более насущных проблем.

Как писал NEWS.ru, ранее медицинский психолог психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. Алексеева столичного департамента здравоохранения Анастасия Бекетова порекомендовала активным интернет-пользователям устраивать дни отказа от соцсетей для профилактики эмоционального выгорания.