В США предложили выдвинуть Киеву ультиматум Экс-аналитик ЦРУ Флейтц: Украина должна согласиться на переговоры в обмен на помощь США

Фото: Msgt. Nicholas Priest/U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтон, США

Бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтц заявил, что в Белом доме должны обозначить для Украины условия оказания помощи лишь при согласии Киева сесть за стол переговоров с Москвой. Это запустит процесс, который позволит завершить конфликт на Украине, отметил он в беседе с Newsmax.

Мы должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах. <...> Необходим своего рода постоянный процесс, который поспособствует завершению этого конфликта, — подчеркнул Флейтц.

Он также указал на то, что из-за помощи Киеву в самих США истощаются критически важные военные запасы. Флейтц считает, Белый дом должен тщательнее следить за расходованием Киевом получаемых из-за океана средств. Аналитик добавил, что не хотел бы, чтобы США были вовлечены в нескончаемый конфликт.

Ранее республиканцы в палате представителей Конгресса США внесли законопроект об аудите средств, выделяемых на помощь Украине. Кроме этого законодатели требуют, чтобы все документы и обсуждения по выделению помощи Украине, как военной, так и гражданской, заранее отправлялись на согласование.