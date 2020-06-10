В США предложили ужесточить антироссийские санкции

https://static.news.ru/photo/11db4484-ab53-11ea-bef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители республиканской фракции в палате представителей США предложили ужесточить антироссийские санкции. Рекомендацию в виде доклада распространила рабочая группа, которая насчитывает более 150 человек.

Россия, особенно в последнее десятилетие, агрессивно утверждает свою роль в качестве глобальной державы с собственным ярко выраженным намерением подорвать мировой порядок под руководством США, — цитирует текст доклада РИА Новости.

По словам представителей фракции, Россия «агрессивно» усиливает свою роль как глобальной державы.

Предложения также включают отвечающие здравому смыслу, ориентированные на результат реформы для противодействия авторитарному влиянию в ООН, обеспечение того, чтобы помощь США иностранным государствам работала на продвижение американских интересов и ценностей и модернизацию дипломатии США и Госдепартамента, — говорится в докладе.

NEWS.ru информировал ранее, что республиканцы намерены предложить новые санкции против РФ, Ирана и Китая. Ограничения будут связаны с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану.