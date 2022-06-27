В США предложили Украине согласиться на территориальные уступки Экс-кандидат в президенты США Габбард призвала Украину к территориальным уступкам России

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Бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что Вашингтону следует остановить поставки оружия на Украину, а правительство Владимира Зеленского должно согласиться на территориальные уступки на переговорах с Россией. Киев также должен заявить о нейтралитете, говорится в статье, написанной ею и подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом, которую опубликовал журнал Foreign Policy.

Киев и Москва должны сами решать, как и когда закончится этот конфликт, ведь американское оружие и другая помощь лишь подогревают эскалацию. <...> Любая дискуссия затронет сложные вопросы территориальных уступок и нейтрального статуса Украины. Эти условия не кажутся привлекательными, однако, чем больше успехов добьется Россия, тем труднее будет на переговорах, — считают авторы публикации.

Старания президента США Джо Байдена и Зеленского противостоять России они назвали «недостижимым результатом». Пора перестать игнорировать реальность, подчеркнули Габбард и Дэвис. По их мнению, Киев не может вернуть под контроль утраченные территории.

При этом военную помощь Запада они назвали «неуклюжей смесью современного и устаревшего, западного и советского вооружения», которая требует сложной системы логистики.

Ранее стало известно, что французский политолог Николя Бавере заявил: Франция, Германия и Италия выступают за дипломатическое урегулирования конфликта на Украине. По словам эксперта, Европа готова пойти на этот шаг, даже если ценой станут территориальные уступки со стороны Киева в пользу РФ.