В США предложили тиктокерам винить президента РФ в росте цен на бензин

Белый дом попросил популярных блогеров платформы TikTok винить президента России Владимира Путина в росте цен на топливо в США, сообщил телеканал Fox Business. Так, блогер Элли Цайлер в одном из своих недавних клипов поделилась с аудиторией своей версией того, почему в стране дорожает бензин. При этом блогер, ранее не интересовавшаяся политикой, обвинила в происходящем российского президента.

Россия входит в тройку крупнейших производителей нефти и фактически является её источником дохода № 1. Теперь <...> никто не хочет с ней работать и заниматься международной торговлей, — заявила Цайлер.

Цайлер была одной из 30 звезд TikTok, присутствовавших на онлайн-встрече 10 марта с официальными лицами Белого дома и сотрудниками Совета национальной безопасности. На встрече директор по цифровой стратегии Белого дома Роб Флаэрти заявил, что считает охват аудитории тиктокеров «критически важным» для американской общественности. Сообщалось, что обсуждение было сосредоточено на «стратегических целях правительства США на Украине» и должно было позволить тиктокерам «лучше опровергать дезинформацию».

Сама Цайлер спросила чиновников об инфляции и о том, что она означает для будущего страны и для молодёжи. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила инфляцию проблемами с цепочками поставок, пандемией и ростом стоимости энергии, который, в свою очередь, связала с действиями России на Украине.

Ранее сообщалось, что цены на бензин на заправках в Соединённых Штатах достигли исторического максимума. Отмечается, что стоимость бензина преодолела отметку в $4,17 за галлон (3,785 литра). Предыдущий рекорд в $4,11 за галлон был зафиксирован в 2008 году.