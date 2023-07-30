В США предложили создать аналог НАТО Экс-посол США в ЕС предложил создать сопоставимую с НАТО структуру

Фото: US Army

Соединенным Штатам Америки и Евросоюзу необходимо создать новую трансатлантическую структуру, сопоставимую с НАТО, заявил бывший американский посол в ЕС Стюарт Айзенштадт в статье для газеты Financial Times. По его словам, аналог Альянса нужен для решения проблем XXI века.

Для решения проблем XXI века необходима новая трансатлантическая структура между США и ЕС, сопоставимая с НАТО... мы сталкиваемся с проблемами, выходящими за рамки его мандата, – написал дипломат.

В качестве примера современных проблем Айзенштадт назвал усиление Китая, восстановление Украины, угрозу изменения климата, ядерные угрозы, исходящие от Ирана и КНДР, а также искусственный интеллект.