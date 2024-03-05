В США предложили силовое решение ситуации с мигрантами на границе Макгрегор призвал перебросить 80 тысяч военных для защиты южной границы США

Фото: Jair Cabrera Torres/dpa/Global Look Press

Власти США должны незамедлительно направить армию к южной границе для защиты страны от мигрантов, написал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в Twitter (X). По его словам, для этого понадобится 70–80 тысяч военнослужащих.

Нужно защитить наши границы сейчас же! Необходимо перебросить 70–80 тысяч военнослужащих на защиту южных границ прямо сейчас, — написал Макгрегор.

Он добавил, что в настоящий момент США меньше всего заинтересованы в войне.

Ранее газета The Wall Street Journal представила результаты опроса, согласно которому 65% американских избирателей недовольны тем, что делает президент США Джо Байден для защиты границ страны от наплыва мигрантов. Исходя из полученных данных в издании пришли к выводу, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп останется в более сильной позиции в предполагаемом «реванше» 2024 года.

Кроме того, предприниматель Илон Маск обвинил Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции. По мнению миллиардера, президент США надеется за счет мигрантов обеспечить себе поддержку на предстоящих выборах, фактически разрушив устоявшуюся двухпартийную политическую систему. Также бизнесмен указывал, что не намерен голосовать за Байдена на предстоящих выборах.