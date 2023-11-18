В США предложили решение конфликта на Украине Возможный кандидат в президенты США Стайн допустила подобие Минских соглашений

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Джилл Стайн

России и Украине необходимо договориться о немедленном прекращении огня и сесть за стол переговоров, заявила врач и активист Джилл Стайн, выдвинувшая свою кандидатуру от партии «Зеленые» на выборах президента США в 2024 году. В интервью изданию Newsweek она допустила возможность рассмотрения подобия Минских соглашений.

Стайн заявила, что вскоре после начала боевых действий на Украине Москва и Киев при посредничестве Анкары смогли достичь определенных договоренностей, показав, что «ситуация не является безвыходной». Но активное вмешательство США и Великобритании свело все усилия на нет, отметила она.

Я думаю, что, скорее всего, мы окажемся где-то очень близко к Минским соглашениям, которые были согласованы по крайней мере в теории. Теперь возникает вопрос, были ли США и европейские страны действительно искренними? Но теоретически это может быть сделано, и мы можем вернуться к этому вопросу, — сказала Стайн.

Ранее в Индии заявили, что российские войска нанесли огромные потери подразделениям ВСУ во время их попытки переправиться через реку Днепр. Там отметили, что потеря 460 человек ранеными и убитыми является той ценой, которую пришлось заплатить президенту Украины Владимиру Зеленскому за продолжение контрнаступления.