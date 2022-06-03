В США предложили рассмотреть санкции против Венгрии Депутат Конгресса США предложил рассмотреть санкции против Венгрии

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В Соединённых Штатах предложили рассмотреть возможное введение санкций против Венгрии, которая выступила против эмбарго на поставки российской нефти. Как пишет Russia Today, с соответствующей инициативой выступил член палаты представителей США Раджа Кришнамурти в письме госсекретарю Энтони Блинкену.

Убедительно прошу вас рассмотреть все возможные инструменты, в том числе санкции, чтобы достичь с Венгрией окончательной договорённости по запрету российской нефти, — написал конгрессмен.

Кришнамурти предположил, что перекрытие «ключевого источника дохода» России позволит затруднить продолжение её действий на Украине и усилит финансовое давление на российскую экономику. США же должны обратить особое внимание на работу инвестиционного фонда «Инициативы трёх морей» для поддержания энергетической безопасности Центральной Европы, чтобы облегчить её отказ от российского газа.

Ранее стало известно, что Будапешт разочаровал послов ЕС, в очередной раз затормозив принятие шестого санкционного пакета. Постпред Венгрии выдвинул ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть, а также санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.