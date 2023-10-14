В США предложили «проваливать» всем, кто не любит Америку Кандидат в президенты США Десантис посоветовал уехать всем, кто не любит Америку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Все, кому не нравится Америка, должны покинуть страну, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис в социальной сети Twitter (Х). По его словам, тех, кто не разделяет ценности Штатов, нужно лишать права въезда.

На мой взгляд, ни у кого нет права приезжать в эту страну, если она вам не нравится, и вам следует проваливать из этой страны, — подчеркнул политик.

Это касается не только незаконно проникших на территорию мигрантов, но и тех, кто находится в США на легальных основаниях, уточнил Десантис. Также кандидат в лидеры осудил американцев, которые выступают в поддержку палестинского движения ХАМАС, после того как в Нью-Йорке начались многочисленные митинги напротив здания постоянного представительства Израиля при ООН. В протестах участвовали десятки людей, среди которых были сторонники Израиля и Палестины.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин резко раскритиковала политику президента США Джо Байдена в отношении мигрантов. По ее словам, Штаты могут через время повторить судьбу Израиля, потому что приток иностранцев в страну достиг таких масштабов, что администрация президента уже не может его контролировать.