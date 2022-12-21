В США предложили перестать называть граждан страны американцами Стэнфордский университет предложил перестать называть граждан США американцами

Фото: Richard B. Levine / imago stock&people / Global Look Press

Стэнфордский университета предложил отказаться от термина «американец» в отношении граждан США, пишет газета New York Post. Отмечается, что сотрудники вуза представили список слов и выражений, которые нежелательно использовать в интернете, так, например, слово «американец», по мнению ученых, относится ко всему континенту, а не только к населению США. Представители университета также предложили убрать слово «иммигрант», а вместо него использовать «негражданин».

Слово «американец» попало в перечень из-за неточности использования. Составители объяснили данное решение тем, что американцами принято называть население США, тогда как американский континент состоит из нескольких десятков независимых государств, — сказано в публикации.

Также предлагается заменить обращение «парни» на «народ», так как группа людей может состоять из представителей разных полов.

Американские законодатели ранее внесли в обе палаты конгресса законопроект о запрете социальной сети TikTok. Также предлагается предусмотреть возможности введения санкций в отношении медиакомпаний, подконтрольных России, Китаю, Ирану, Венесуэле и другим странам. Конгрессмены настаивают на том, что TikTok в своих интересах якобы может использовать Компартия Китая.