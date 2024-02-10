В США хотят запретить карусели в виде животных В США зоозащитники предложили отказаться от каруселей в виде животных

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В США хотят запретить карусели с изображениями животных, пишет New York Post. Активисты из PETA считают, что использование образов зверей на аттракционах пропагандирует их эксплуатацию. Вместо этого они предлагают заменить животных на ракеты, одноколесные велосипеды, автомобили или метлы.

Все животные — мыслящие, чувствующие, ласковые, игривые и социальные существа. <...> Они жаждут свободы от угнетения. <...> Карусельные наборы на тему животных укрепляют представление о том, что эти разумные существа существуют просто для нашего развлечения, — объяснили в PETA.

Правозащитники уверены, что отказ от аттракционов на тему животных станет ударом по отраслям, которые до сих пор используют настоящих зверей для развлечений. Например, речь идет о бизнесе, где детей катают верхом на верблюдах, или шоу дельфинов. Отмечается, что некоторые компании поддержали позицию против использования образов животных в своей продукции.

Ранее председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что депутаты получают угрозы со стороны зоозащитников из-за рассмотрения поправок к закону об обращении с бездомными животными. Остановить поток устных и письменных оскорблений и угроз удалось только после обещания привлечь прокуратуру, добавил он.