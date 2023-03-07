В США предложили пересчитать ядерный арсенал на случай конфликта с Россией Болтон: США стоит пересмотреть число ядерных боеголовок

Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтону следует пересмотреть вопрос, касающийся ядерных боеголовок и систем, на случай возможного противостояния с Россией и Китаем. По мнению экс-советника, США могут столкнуться с ядерной конфронтацией с РФ, и если Вашингтон выйдет из нее победителем, ему сразу же грозит противостояние с КНР. Свое видение будущего Болтон изложил в материале для газеты The Washington Post.

Сейчас перед лицом двух основных противников в ядерной сфере США должны срочно пересмотреть требования по боеголовкам и системам доставок боеприпасов... Вашингтону необходимо разрешить фундаментальные вопросы о том, насколько большими должны быть ядерные запасы перед противостоянием двум противникам, — написал политик.

Он также не исключил вариант противостояния США и их союзников, обладающих ядерным оружием, с Россией и Китаем одновременно.

По словам Болтона, надежда обойтись одинаковым количеством боеприпасов с другими странами (что обычно предполагает соглашение по контролю за вооружениями) станет для США суицидом. В связи с этим политик считает необходимым пересмотреть количество ядерных боеголовок.

Лучше иметь это оружие под рукой, а потом, если захотим, ограничить его количество, чем иметь недостаточно, позволяя Москве и Пекину диктовать будущие отношения, — резюмировал Болтон.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для возобновления переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений Запад должен изменить свой концептуальный подход. Он подчеркнул, что в первую очередь США, как лидирующая страна на Западе, должна пересмотреть свою политику в этом вопросе.