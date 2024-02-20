В США предложили отредактированный законопроект помощи Украине Hill: Конгресс США предложил новую версию законопроекта о помощи Украине

Фото: МО Украины

Члены палаты представителей Конгресса США предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, сообщает издание The Hill. С соответствующей инициативой выступили демократ Джаред Голден и республиканец Брайан Фитцпатрик.

Уточняется, что документ также включает в себя меры по защите границы с Мексикой. Проект предлагает выделить Киеву $47 млрд, $10 млрд — Израилю. Кроме того, предлагается отправить $5 млрд на защиту Индо-Тихоокеанского региона и еще $2 млрд — на поддержку операций Центрального командования США на Ближнем Востоке.

Ранее сенат Конгресса США поддержал в ходе процедурного голосования законопроект о помощи Украине и Израилю. Документ собрал необходимые две трети голосов, причем из этой версии законопроекта были исключены положения о выделении средств на защиту границ США на юге. Теперь ему предстоит пройти окончательное рассмотрение. Следующим этапом будет палата представителей конгресса.

До этого пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине не прошел первое процедурное голосование в сенате Конгресса США. Он предполагал ужесточение мер контроля на южной границе государства. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных средств в размере более $118 млрд. Из них на поддержку Украины предполагалось направить $60,06 млрд, Израилю — $14,1 млрд, на безопасность границы США с Мексикой — $20,23 млрд.