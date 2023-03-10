В США предложили отказаться от российского урана Группа сенаторов США представила законопроект об отказе от урана из РФ

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа американских сенаторов представила законопроект, в случае принятия которого США могут отказаться от импорта урана из России. Документ был опубликован на сайте Сената Конгресса. По мнению авторов инициативы, их проект сможет гарантировать, что американские атомные компании не будут зависеть от российского топлива.

Американская атомная промышленность готова отказаться от российского урана. В Вайоминге есть ресурсы, которые необходимы для увеличения производства [урана] дома. Первый шаг — это навсегда убрать с американского рынка всю российскую энергетику, в том числе уран, — заявил один из разработчиков законопроекта, сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо.

По его словам, представленный законопроект лишает Москву любых доходов, которые могут быть направлены на финансирование специальной военной операции на Украине. Также, по мысли сенатора, это укрепит национальную безопасность США.

В разработке законопроекта принимали участие семь сенаторов — четыре республиканца и три демократа.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Вашингтон хочет снизить зависимость от российского урана, увеличив объем инвестиций в американские предприятия, производящие топливо для ядерных реакторов. Однако, по словам источника агентства, Вашингтону будет нелегко запустить отечественную урановую промышленность, так как в стране осталось только одно коммерческое предприятие — завод в Нью-Мексико, принадлежащий британско-немецко-голландскому консорциуму Urenco Ltd.