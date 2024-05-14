В США предложили обучить американских военных методам РЭБ Конгрессмены предложили создать новый центр по обучению военных США методам РЭБ

Фото: Taylor Curry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько подкомитетов палаты представителей Конгресса США предложили создать новый специализированный центр для обучения американских военных методам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), следует из проекта американского оборонного бюджета Пентагона на следующий финансовый год. Также законодатели попросили выделить средства на закупку дополнительной атомной подводной лодки (АПЛ) класса Virginia для ВМС.

Законодатели предложили создать центр обучения методам РЭБ в Сухопутных войсках США. Замглавы комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Роб Уиттман заявил журналистам портала Defensescoop, что американские военные в ходе конфликта на Украине «были застигнуты врасплох в данной важнейшей сфере» и должны совершенствовать свои навыки.

Также от законодателей прозвучало предложение выделить $1 млрд на закупку атомной подводной лодки (АПЛ) класса Virginia. Общий объем оборонного бюджета США на период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года составляет $850 млрд.

Кроме того, палата представителей Конгресса США запросила у главы Пентагона Ллойда Остина отчитаться о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе. Отмечается, что это связано с якобы возможной угрозой со стороны России.