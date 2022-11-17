В США предложили нейтральной стране разрешить украинский конфликт National Interest: независимая страна может организовать переговоры между Москвой и Киевом

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Для организации мирного урегулирования ситуации на Украине необходимо обратиться к третьей, независимой стороне, написал в материале для National Interest сотрудник Государственного университета Арканзаса Эдвард Салло. Он отметил, что в мировой истории есть много примеров того, как длительные конфликты завершались при содействии нейтральных медиаторов.

Дипломатическое решение в нынешних условиях — это возможность для развивающейся страны выйти на международный уровень и стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной, чтобы закрепить свое место в качестве ведущей державы, — считает Салло.

Эксперт подчеркивает, что такой посредник не должен иметь свои интересы в регионе, но при этом иметь военное и дипломатическое влияние. С наступлением холодов, по мнению политолога, Запад будет усиленно искать возможности дипломатического окончания конфликта.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от партнеров из стран Запада сигналы о желании России провести прямые переговоры. По его словам, в этом случае Киев предложит их публичный формат. Украинский лидер указал на нежелание проводить переговоры «за кулисами», однако не уточнил, что именно будет представлять собой публичный формат переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что с трудом представляет себе публичные переговоры. По его словам, в настоящий момент Россия исходит из факта невозможности продолжения переговоров с Киевом, который регулярно меняет позицию по данному поводу.