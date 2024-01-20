В США предложили «истощенной» Украине новую цель вместо возвращения земель Bloomberg: главной целью Украины должна стать защита от ВС РФ на линии фронта

Фото: МО Украины

Вероятнее всего, Украина не сможет вернуть потерянные территории, поэтому ей стоит сосредоточиться на другой задаче, пишет Bloomberg. Вооруженные силы страны слишком истощены затяжными боями, а США медлят с оказанием военной помощи, поэтому главной задачей ВСУ должен стать уход в оборону и защита от ВС РФ на линии фронта и в небе, говорится в публикации.

Украина, вероятно, не сможет вернуть территории в этом году, потому что ее вооруженные силы истощены затяжными, жестокими боями, а также потому, что ее главный покровитель, США, слишком медлит с оказанием жизненно важной помощи. Ближайшей задачей ВСУ будет защита страны от российских нападений на линии фронта и в небе, — сообщается в материале.

Таким образом Украина сможет подготовиться к крупному контрнаступлению в 2025 году, пишет агентство. Однако для этого нужно напрячься и западным правительствам. Авторы статьи предупредили, что союзникам придется поставлять Киеву ракеты ATACMS и Taurus, попутно обучая солдат ВСУ. При этом агентство считает, что даже при такой поддержке говорить о возвращении утраченных Украиной территорий не приходится.

Ранее сообщалось, что Евросоюз пообещал передать Украине один миллион снарядов к весне текущего года. Еврокомиссар Тьерри Бретон выразил уверенность, что после этого в Европе будет произведено дополнительно еще до полутора миллионов снарядов.