В США предложили использовать российские активы для укрепления границ

Билл Кэссиди / Фото Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сенатор Билл Кэссиди предложил использовать активы российских компаний и граждан, попавших под санкции в США, для укрепления американских границ. Свою инициативу он оформил в виде законопроекта, который направил на рассмотрение конгресса, сообщает RT.

По его мнению, американским властям следует конфисковать российские активы на сумму, равную той, что в 2022 и 2023 финансовых годах будет затрачена на оказание помощи Украине. Эти средства должны быть потрачены на укрепление безопасности вдоль южной сухопутной границы США.

Обеспечение безопасности нашей родины всегда должно быть главным приоритетом. Мы можем одновременно обеспечивать безопасность границы и предпринимать шаги, чтобы остановить Путина, — пояснил сенатор.

Ранее глава европейской дипломатии Жозепп Боррель нашёл применение замороженным в ЕС российским валютным резервам. Он предложил направить их на восстановление Украины после завершения спецоперации. В МИД России эту идею назвали воровством.