В США предложили Европе взять на себя ответственность за Украину Губернатор Десантис: США тратят деньги на Украину вместо решения проблем страны

Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рон Десантис

США игнорируют реальные проблемы в сфере национальной безопасности, но продолжают направлять Украине деньги, хотя это не несет пользы для американского населения, заявил кандидат на пост президента губернатор Флориды Рон Десантис. По данным CNN, который приводит слова политика, он подчеркнул, что Вашингтон должен заниматься внутренними вопросами.

Начнем с того, что мы должны заниматься нашими ключевыми интересами в сфере национальной безопасности. Я считаю, что основные [проблемы] этой страны — это безопасность границ и Китай, — сказал Десантис в ходе встречи с избирателями в Айове.

Он добавил, что руководство США «игнорирует эти угрозы безопасности» и направило «ужасно много денег Украине, в том числе на выплату пенсий чиновникам и зарплат». Десантис задался вопросом, какую пользу это несет для американцев.

Мы должны положить этому конец. Думаю, Европа должна делать больше, чтобы соответствовать требованиям НАТО, — сказал он.

По мнению Десантиса, президент США Джо Байден не осознает конечных целей Вашингтона в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что внешняя политика США попала в ловушку после холодной войны. Страна ввязывается в локальные конфликты без четкого понимания целей на протяжении последних 25 лет, подчеркнул он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в случае утверждения конгрессом нового финансирования для Украины США в первую очередь направят средства на укрепление систем ПВО в Киеве.