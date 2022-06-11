В США предложили дать особый статус Приднестровью в составе Молдавии Посол США Логсдон: Приднестровью нужно предоставить особый статус в составе Молдавии

Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол США в Молдавии Кент Логсдон

Посол США в Молдавии Кент Логсдон заявил, что Приднестровье должно получить особый статус в составе республики. Во время рабочего визита в молдавский город Бельцы дипломат также заверил, что американские власти сделают все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность и территориальную целостность Молдавии. Логсдон также отметил, что Молдавия сможет выйти из кризиса, предоставив непризнанному Приднестровью особый статус в составе республики. Трансляцию выступления посла опубликовали на YouTube-канале проекта Nordnews.

Мы хотим сделать все возможное, чтобы целостность и безопасность Молдавии соблюдались. Выход из кризиса мы видим в предоставлении Приднестровью особого статуса в составе Молдавии, — заявил Логсдон.

Ранее молдавский вице-премьер по интеграции Олег Серебрян заявил, что формат «5+2» по урегулированию приднестровского конфликта перестал выполнять свои функции после эскалации конфликта на Украине. В данных переговорах участвуют Кишинев и Тирасполь, а также Россия, Украина, ОБСЕ, Евросоюз и США.

Непризнанное государство Приднестровье, население которого на 60% состоит из украинцев и русских, пыталось добиться выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. После того как в 1992 году попытка молдавского правительства решить проблему с помощью силовиков провалилась, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.

Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что непризнанная Приднестровская Молдавская Республика требует признать свою независимость от Молдавии де-юре. По его словам, молдавские власти не сделали ничего для мирного урегулирования конфликта. Он добавил, что в ПМР не поддерживают желание Кишинева интегрироваться с Румынией.