В США пожаловались на капризы Киева по поставкам оружия

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джулианн Смит

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что запросы Украины по оружию постоянно меняются. Причём, этот список меняется почти ежедневно, приводит слова американского постпреда ТАСС.

При этом, отметила Смит, некоторые страны уже близки к исчерпанию своих оружейных запасов.

В первую очередь нам нужно обращаться к постоянно меняющемуся списку запросов, поступающих от Киева почти на ежедневной основе. Мы получаем поток запросов, <...> пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить, — рассказала представитель США.

Дипломат призналась, что на самом деле справиться с этим затруднительно.

Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются, — пожаловалась постпред при НАТО.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи Украине включает две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777, 36 тыс. снарядов калибра 155 мм. Об этом он заявил по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.