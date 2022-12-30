В США пожалели, что не послушали Путина 19FortyFive: Вашингтон зря не послушал Путина и упустил шанс договориться с Москвой

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Владимир Путин

США упустили возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении НАТО на Восток, написал бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для 19FortyFive. По его словам, вместо этого Вашингтон спровоцировали конфликт на Украине.

США было бы сегодня намного лучше, если бы они серьезнее отнеслись к требованиям Путина, — заявил Бэндоу.

Таким образом, Штаты смогли бы серьезно сократить военные расходы, объяснил Бэндоу.

Ранее политолог Малек Дудаков отметил, что США устраивает вялотекущий и затяжной ход украинского конфликта. По его словам, Вашингтон не хочет вступать в открытую конфронтацию с Россией, поскольку это создаст угрозу ядерной войны, но при этом стремится обеспечить победу Украины. Эксперт добавил, что несмотря на это, красные линии США постоянно сдвигаются и они оказываются все более вовлеченными в конфликт.

Ранее Бэндоу в статье для издания The American Conservative заявил, что отчаянная попытка президента Украины Владимира Зеленского принудить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена лишь на получение личной выгоды и не имеет под собой реальных оснований. Он отметил, что термин, который имеет чёткое определение, стал инструментом популизма в риторике киевских властей. Публицист указал на то, что требования Зеленского «перешли всяческие границы суверенного государства».