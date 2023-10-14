В США поздравили американских моряков открыткой с российским кораблем Конгрессмен Миллс поздравил американских моряков открыткой с российским кораблем

Фото: Petty Officer 2nd Class Mark Logico/Defense Imagery Management Operations Center

Конгрессмен Кори Миллс поздравил американских моряков с 248-й годовщиной основания флота в своем аккаунте Twitter (X). Для этого он использовал коллаж, на который по ошибке добавил российский крейсер «Петр Великий». Позже политик удалил поздравительную открытку, однако оставил текст.

Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота! — написал Миллс.

Под фото с российским кораблем конгрессмен написал, что с самых ранних дней американской революции и до сегодняшнего дня флот США остается одним из сильнейших в мире. Моряки, по его словам, доблестно защищают свободу и территории страны.

Ранее заместитель главы районной администрации в Новосибирской области по ошибке отправил педагогу свое интимное видео на День учителя. Ролик случайно посмотрела 10-летняя дочь женщины. В полицию обратился ее отец, который заявил, что чиновник пытался развратить ребенка.

Отправитель интимного видео не имел каких-либо отношений с учительницей. Он признался, что отправил ролик случайно. В Следственном комитете провели проверку и пришли к выводу, что состав преступления отсутствует. По данным ведомства, мужчина не имел умысла отправить видео ребенку.