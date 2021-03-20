В США появится первый напечатанный на 3D-принтере район

Первый напечатанный на 3D-принтере район появится в американском штате Калифорния. Об этом сообщает издание The Guardian.
15 домов из экологически чистых материалов
Предполагается, что в каждом будет по три спальни и две ванные комнаты. Также предусмотрена возможность добавления дополнительной площади для гостей — это могут быть ещё две спальни и одна ванная.
Кроме того, для жителей дома предусмотрена возможность пользоваться бассейном на заднем дворе и получить дополнительные услуги за доплату: беседки, джакузи, зону барбекю и душ на открытом воздухе.
Стоимость «напечатанной» недвижимости составит от $595 тысяч до $950 тысяч.
Ранее сообщалось о том. что методику восстановления костей на 3D-принтере с минимальным отторжением разработали австралийские учёные. Они намерены выращивать кости прямо в теле человека. Об этом писал NEWS.ru.