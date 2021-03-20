В США появится первый напечатанный на 3D-принтере район

https://static.news.ru/photo/10e1968e-89c7-11eb-8b27-96000091f725_660.jpg Фото: 3dnatives.com

Первый напечатанный на 3D-принтере район появится в американском штате Калифорния. Об этом сообщает издание The Guardian.

15 домов из экологически чистых материалов появятся в городе Ранчо-Мираж в долине Коачелла. Площадь экспериментального участка составит два гектара.

Предполагается, что в каждом будет по три спальни и две ванные комнаты. Также предусмотрена возможность добавления дополнительной площади для гостей — это могут быть ещё две спальни и одна ванная.

Кроме того, для жителей дома предусмотрена возможность пользоваться бассейном на заднем дворе и получить дополнительные услуги за доплату: беседки, джакузи, зону барбекю и душ на открытом воздухе.

Стоимость «напечатанной» недвижимости составит от $595 тысяч до $950 тысяч.

Ранее сообщалось о том. что методику восстановления костей на 3D-принтере с минимальным отторжением разработали австралийские учёные. Они намерены выращивать кости прямо в теле человека. Об этом писал NEWS.ru.