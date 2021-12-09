В США появится новая структура для изучения НЛО

Структура для изучения НЛО придёт на смену подразделению, существовавшему в американских ВМС. Об этом сообщила сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллинбранд. Её слова приводит The Hill.

Новая структура заменит целевую группу ВМС США по неопознанным воздушным явлениям (Unidentified Aerial Phenomena Task Force), появившуюся в 2020 году. Подразделение получит доступ ко всем данным об НЛО от разведсообщества и Минобороны. Структура оценит степень угроз национальной безопасности, связанных с НЛО.

В качестве соавторов поправок к закону об оборонной политике выступил сенаторы-республиканцы Рой Блант, Линдси Грэм, Марко Рубио и демократ Мартин Зайнринк.

Рабочая группа по расследованию случаев появления НЛО появилась в Пентагоне в августе 2020 года. В ноябре 2021 года её реорганизовали в группу по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group). Новая структура займётся обнаружением, идентификацией и атрибуцией объектов, представляющих интерес в воздушном пространстве государства.

Согласно данным отчёта спецслужб США, с 2004 по 2021 год было выявлено 144 случая наблюдения за НЛО. Эти случаи объяснить пока не удалось.

Ранее российские эксперты предположили, что Штаты решили снова начать изучать НЛО, поскольку те вмешивались в деятельность вооружённых сил США.

Также сообщалось, что американская атомная ударная субмарина класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. В ВМС отметили, что корабль находился в «безопасном и стабильном» состоянии, ядерная силовая установка не пострадала.