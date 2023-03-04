В США появился еще один кандидат на пост президента AP: бизнесмен Джонсон объявил о намерении стать кандидатом на пост президента США

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Белый дом

По информации, опубликованной агентством Associated Press, американский бизнесмен Перри Джонсон заявил о своих намерениях стать кандидатом от республиканской партии на президентских выборах США в 2024 году. По словам представителей его выборной кампании, Джонсон объявил о своих планах перед группой сторонников.

Ранее бизнесмен уже пытался выдвигаться на пост губернатора Мичигана в прошлом году, но его кандидатуру отклонила избирательная комиссия штата из-за недостоверных подписей в его поддержку.

В случае выдвижения на президентских выборах, Джонсон столкнется с конкуренцией от уже объявивших о своих амбициях бывшего президента США Дональда Трампа, бывшей постпреда США при ООН Никки Хейли и американского бизнесмена индийского происхождения Вивека Рамасвами.

Ранее сенатор-республиканец Тед Круз в эфире шоу Verdict назвал нынешнего президента США Джо Байдена «бесхребетной медузой» и призвал не голосовать за него на президентских выборах в 2024 году, так как это приведет к третьей мировой войне. Политик упрекнул главу Белого дома в том, что он своей поездкой в Киев «пытался выглядеть крутым» на фоне звуков воздушной тревоги.

Ранее Трамп на странице в социальной сети Truth Social заявил, что доверяет российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем «подонкам» из американской разведки. Бизнесмен и политик в своем посте вспомнил о встрече с президентом РФ в 2018 году в Финляндии. Трамп тогда заявил, что «не видит причин», по которым Россия могла бы вмешиваться в выборы в США, несмотря на выдвинутые ФБР обвинения.