В американском Лос-Анджелесе у офиса SpaceX установили билборды с приглашением руководителя компании Илона Маска на форум для малого и среднего бизнеса, который пройдёт в Краснодаре.

Баннер с надписью «Kak tebe takoe?» разместил в США один из спикеров мероприятия. Он снабжён QR-кодом, который перенаправляет на сайт, где размещены фотографии миллиардера и ролик, посвящённый его приезду на форум. Ответа от Илона Маска пока не поступало, передаёт телеканал «Кубань 24».

Ранее News.ru писал, что появление на рынке компании SpaceX Илона Маска стало вызовом для Роскосмоса. Российской корпорации пришлось принять вызов и начать разработку новых ракет. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на молодёжном форуме «Машук» в Ставропольском крае.

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