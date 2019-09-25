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В американском Лос-Анджелесе у офиса SpaceX установили билборды с приглашением руководителя компании Илона Маска на форум для малого и среднего бизнеса, который пройдёт в Краснодаре.

Баннер с надписью «Kak tebe takoe?» разместил в США один из спикеров мероприятия. Он снабжён QR-кодом, который перенаправляет на сайт, где размещены фотографии миллиардера и ролик, посвящённый его приезду на форум. Ответа от Илона Маска пока не поступало, передаёт телеканал « Кубань 24 ».

Ранее News.ru писал, что появление на рынке компании SpaceX Илона Маска стало вызовом для Роскосмоса. Российской корпорации пришлось принять вызов и начать разработку новых ракет. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на молодёжном форуме «Машук» в Ставропольском крае.