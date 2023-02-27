В США поведение Байдена назвали тревожным сигналом Ведущий Fox Килмэйд: спотыкающийся Байден олицетворяет политику Белого дома

Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Инцидент с падением американского лидера Джо Байдена на трапе самолета в Польше стал олицетворением внутренней и внешней политики США в годы его президентства, заявил ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд. По его мнению, такой политики Белого дома видеть еще не приходилось.

Мы спотыкаемся на всей мировой арене, да так, что мне — да и вам, наверное, тоже — за всю жизнь подобного видеть еще не приходилось, — высказался Килмэйд.

Он считает, что впервые за долгие годы внезапная утрата контроля над происходящим в мире заставила американцев присмотреться к происходящему внутри родной страны. При нормальных президентах делать этого не приходилось, считает телеведущий. Он задался вопросом, почему при Байдене жителям США стало казаться, что нынешнему Белому дому «ничего не под силу».

Лично я считаю, что все дело просто-напросто в его никудышных лидерских качествах. Вечно спотыкающийся Байден возвел свое физическое отсутствие равновесия в ранг политической особенности нашей страны, — отметил Килмэйд.

Он назвал хорошей новостью тот факт, что США не упали навзничь, а только споткнулись. У страны много времени, чтобы вернуть себе статус сверхсверхдержавы, заключил журналист.

Ранее сообщалось, что Джо Байден споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Это произошло в день отбытия главы Белого дома из Польши. Летом прошлого года Байден упал с велосипеда во время прогулки, когда его окликнули репортеры. Позже в Белом доме сообщили, что медицинская помощь президенту не понадобилась.