В США поумерили ожидания Украины от предстоящего саммита НАТО Госдеп: вступление Украины в НАТО не ожидается на саммите Альянса в США

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вступление Украины в НАТО не ожидается на саммите Альянса, который состоится в июле 2024 года в Вашингтоне, заявил представитель Госдепа США Дэниел Сайзек, сообщает украинское издание «Общественное». Он добавил, что главным приоритетом сейчас является оказание помощи Киеву, а не приглашение в Блок.

Члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом Альянса сразу и как можно скорее. Честно говоря, этого не ожидается на саммите в этом году, — заявил Сайзек.

Американский чиновник добавил, что соответствующий процесс может быть инициирован по завершении конфликта на Украине. По словам Сайзека, несмотря на некоторые расхождения среди членов НАТО, Альянс остается единодушным в вопросе вступления Киева. В качестве примера он привел прошлогодний саммит Блока в Вильнюсе, в ходе которого все члены заявили, что «Украина имеет место в НАТО».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москву всегда беспокоила и будет беспокоить возможность вступления Киева в НАТО. По словам главы государства, такое решение является угрозой для российской безопасности. Он напомнил, что Москву неоднократно обманывали с точки зрения нерасширения Альянса в восточном направлении.