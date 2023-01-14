В США потребовали отставки Байдена из-за военных преступлений Политик из США Янг: Байдена следует отстранить от должности за военные преступления

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Джо Байден

Американский политик-республиканец Джеффри Янг заявил, что президента США Джо Байдена следует отстранить от должности за военные преступления. Они совершались Белым домом на Украине, в Йемене, Сирии и Ираке, написал в своем Twitter-аккаунте кандидат на пост губернатора штата Кентукки.

Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее. Также за продолжение прокси-войны против России на Украине, — подчеркивается в его сообщении.

Янг считает, что военными преступниками были все без исключения президенты США с 1945 года.

Ранее обозреватель издания Nation Ребекка Гордон заявила, что США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления. По ее мнению, безнаказанность Вашингтона подтверждается астрономическими тратами на оборонный комплекс.

Безнаказанность привела к тому, что у США действуют 750 военных баз в 80 странах мира, и Вашингтон развязывает многочисленные войны, добавила она.