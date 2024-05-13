В США последователь Тесака вместе с рэперами ловит и унижает педофилов Последователь Тесака родом из Мурманска начал ловить педофилов в США

Фото: Социальные сети

Виталий Здоровецкий

Американский блогер Виталий Здоровецкий, известный под псевдонимом Vitaly ZDTV, привлекает известных рэперов для проведения так называемых «сафари на педофилов». Пойманных мужчин он унижает, сбривает часть волос на голове, сбривает брови и пачкает краской. Все происходящее он снимает на видео.

Формат полностью повторяет те акции, которые в России в конце «нулевых» проводил националист Максим Марцинкевич, известный под псевдонимом Тесак. В серии роликов «Оккупай педофиляй» они с помощью дейтингового сервиса или соцсетей педофилов, используя в качестве «наживки» подростков в возрасте до 15 лет.

Подход Здоровецкого отличается тем, что к своим стримам он привлекает известных рэперов. В съемках приняли участие Lil Pump и Ty Dolla Sign. Всего, по словам Здоровецкого, он планирует снять 10 выпусков.

Известно, что Здоровецкий родился и рос в Мурманске, позже жил в Одессе, а потом переехал во Флориду. Он занимается пранками и публикует видео на YouTube около 15 лет. В том числе он снимал ролики, где домогается до девушек на пляже. Свою нынешнюю акцию против педофилов он объясняет как попытку очистить улицы от «половых хищников».

В ноябре троих школьников от 13 до 17 лет задержали в Новосибирской области по подозрению в убийстве мужчины. Школьники вели канал, в котором восхваляли Тесака и публиковали шок-контент. По версии следствия, они могут быть причастны к целой серии нападений. В настоящий момент следователи пытаются доказать их участие в убийстве мужчины 10 ноября. На его теле насчитали около 10 ножевых ранений. По предварительной информации, мужчина недавно выписался из реабилитационного центра.