Американский блогер Виталий Здоровецкий, известный под псевдонимом Vitaly ZDTV, привлекает известных рэперов для проведения так называемых «сафари на педофилов». Пойманных мужчин он унижает, сбривает часть волос на голове, сбривает брови и пачкает краской. Все происходящее он снимает на видео.
Формат полностью повторяет те акции, которые в России в конце «нулевых» проводил националист Максим Марцинкевич, известный под псевдонимом Тесак. В серии роликов «Оккупай педофиляй» они с помощью дейтингового сервиса или соцсетей педофилов, используя в качестве «наживки» подростков в возрасте до 15 лет.
Подход Здоровецкого отличается тем, что к своим стримам он привлекает известных рэперов. В съемках приняли участие Lil Pump и Ty Dolla Sign. Всего, по словам Здоровецкого, он планирует снять 10 выпусков.
Известно, что Здоровецкий родился и рос в Мурманске, позже жил в Одессе, а потом переехал во Флориду. Он занимается пранками и публикует видео на YouTube около 15 лет. В том числе он снимал ролики, где домогается до девушек на пляже. Свою нынешнюю акцию против педофилов он объясняет как попытку очистить улицы от «половых хищников».
В ноябре троих школьников от 13 до 17 лет задержали в Новосибирской области по подозрению в убийстве мужчины. Школьники вели канал, в котором восхваляли Тесака и публиковали шок-контент. По версии следствия, они могут быть причастны к целой серии нападений. В настоящий момент следователи пытаются доказать их участие в убийстве мужчины 10 ноября. На его теле насчитали около 10 ножевых ранений. По предварительной информации, мужчина недавно выписался из реабилитационного центра.