В США после пожара начали расследование убийства восьми человек Полиция в США начала расследование убийства восьми человек, найденных мертвыми после пожара

Фото: Gaston De Cardenas/ZUMAPRESS.com

В американском штате Оклахома в результате пожара погибли восемь человек. Полиция начала расследование. Предварительно рассматривается версия убийства. Об этом сообщает телеканал 2News.

Трагедия произошла вечером 27 октября в городе Брокен-Арроу. Правоохранители сообщили, что дело о пожаре и гибели восьми человек расследуется как убийство.

По словам главы городской полиции, данное происшествия стало первым убийством в городе с начала 2022 года.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Саратове. Инцидент произошел в ночь на 25 октября. По имеющимся данным, пожар случился в жилом доме по 5-му Увековскому проезду. Погибшему взрослому был 31 год, детям — три года и пять лет.