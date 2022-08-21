В США поселился страх новой гражданской войны The Guardian: в США перестали недооценивать угрозу гражданского конфликта в стране

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США

США могут находиться на грани нового внутреннего конфликта. Об этом свидетельствует рост недоверия к политическим институтам страны. Такое предположение выдвинули авторы британской газеты The Guardian.

Как сообщило издание, основатель Калифорнийского исследовательского центра по изучению насилия с применением огнестрельного оружия доктор Гарен Уинтемьют традиционно скептически относился к возможности новой гражданской войны в США. Однако новый опрос, проведённый центром в июле, ошеломил его. Как оказалось, около половины американцев ожидают начало новой гражданской войны в ближайшие несколько лет, а каждый пятый житель страны оправдывает политическое насилие в определённых ситуациях. Также 40% американцев заявили, что лучше иметь сильного лидера, чем демократию. По мнению самого исследователя, всплеск насильственных угроз усугубляется ростом продаж оружия.

В свою очередь специалист по гражданским конфликтам Рэйчел Кляйнфельд отметила, что политическая система США не гарантирует невозможности начала гражданского конфликта. Она подчеркнула, что результаты опроса вызывают тревогу и говорят о том, что граждане разочарованы американской демократией и не думают, что она работает. Поэтому она в вопросе возможности развития гражданской войны «не настроена оптимистично».