В США посчитали достаточным для России введенный потолок цен на нефть

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Министерство финансов США сообщило, что считает достаточным потолок цен на нефть в $60 за баррель для того, чтобы продолжать торговать ею на мировом рынке. Эта цена, утверждается в заявлении американского ведомства, установлена на «исторически сложившемся» для России уровне и сопоставим с ценами, по которым страна продавала нефть до начала спецоперации на Украине.

Уровень предельной цены — $60 за баррель — установлен достаточно высоким, чтобы сохранить для России четкий экономический стимул продолжать продавать нефть на мировых рынках, — говорится в распространенном министерством документе.

Главным образом потолок цен на нефть касается запрета морских перевозок или страховании энергоресурса в случае, если он поставляется в третьи страны по цене выше указанного потолка. Поэтому, говорится в заявлении Минфина США, Россия может продавать нефть ниже установленного странами G7 потолка или обращаться к поставщикам услуг других стран, которые «более дорогостоящие и менее надежны».

Ранее страны «Группы семи» и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничение цены на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря и «вскоре после» указанной даты.