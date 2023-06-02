В США посчитали, что у Украины достаточно оружия для наступления Белый дом: потребности Украины в оружии для контрнаступления удовлетворены

Фото: Министерство обороны Украины

Потребности Украины в оружии для контрнаступления были удовлетворены, заявили представитель Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что решение о начале наступления должен принимать Киев, передает РИА Новости.

Мы очень довольны тем, что мы удовлетворили все потребности Украины для проведения ими наступления, когда это произойдет — решать им, но мы уверены, что мы сделали все, что могли, и когда я говорю «мы», я имею в виду не только Соединенные Штаты, — сказал Кирби.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог сказать на совместной пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом, когда начнется анонсированное контрнаступление ВСУ. По его словам, увидеть и почувствовать контрнаступление должна в первую очередь Россия.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил в разговоре с NEWS.ru, что Киев ничего не может противопоставить российским войскам, поскольку у него нет достойных средств ПВО. Литовкин добавил, что оружие, которое предоставили Украине США и Британия, не годится для борьбы с российскими ракетами, поэтому это «просто голливудский пиар».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в свою очередь сообщил, что ВСУ завершили формирование отрядов для наступления на Запорожском направлении. Ранее он отмечал, что крупная группировка украинских войск находится на линии соприкосновения в Запорожской области.