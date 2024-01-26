В США посадили россиянина на пять лет по обвинению в кибермошенничестве Суд США приговорил россиянина Дунаева к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в США приговорил гражданина РФ Владимира Дунаева к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, сообщает Министерство юстиции Соединенных Штатов. Как заявили в прокуратуре по Северному округу штата Огайо, деятельность россиянина нанесла «неизмеримый урон и финансовый ущерб» людям во всем мире. При этом сам Дунаев в ноябре 2023 года признал свою вину по двум пунктам обвинения.

Российский гражданин был приговорен вчера к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения за участие в разработке и развертывании вредоносного программного обеспечения, известного как Trickbot, — говорится в сообщении министерства.

Россиянина арестовали весной 2021 года в Южной Корее. Осенью того же года он был экстрадирован в США. Как утверждают американские следователи, в период с ноября 2015 года по август 2020 года Дунаев занимался хищением денежных средств и конфиденциальной информации. Кроме того, по данным следствия, он являлся участником транснациональной преступной организации, разработавшей вредоносное программное обеспечение Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру.

Ранее экономист Станислав Паулаускас указал, что осторожность в интернете поможет сберечь финансы от кибермошенников, которые начали активно использовать в своей деятельности искусственный интеллект. Эксперт напомнил, что нельзя предоставлять посторонним людям данные о своих финансовых счетах или пароли.