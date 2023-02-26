В США попросили Зеленского проявить готовность к переговорам NYT: Зеленского призвали показать готовность к переговорам

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Американская сторона стремится укрепить переговорные позиции президента Украины Владимира Зеленского, сообщил обозреватель американской газеты The New York Times Майкл Кроули. Он отметил, что в Вашингтоне также ожидают от Зеленского демонстрации своей готовности вести мирные переговоры с Россией.

Официальные лица США, помня о своих бесконечных разговорах о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», утверждают, что их цель — укрепить позиции Киева в возможных мирных переговорах. Не уточняется, когда они могут начаться, — написал Кроули.

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер ранее заявил, что Украина напрасно надеется на помощь Вашингтона в вопросе захвата Крыма. По его мнению, американские власти ограничатся лишь поддерживающей риторикой.

Он добавил, что цель недавнего визита президента США Джо Байдена в Киев состояла в том, чтобы подтвердить имидж Вашингтона как союзника Украины. Каких-либо конкретных действий со стороны Соединенных Штатов Америки эта поездка не подразумевала.