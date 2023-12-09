В США попросили Украину отменить один указ Зеленского Конгрессмен Смит попросил Киев отозвать запрет на усыновление украинских детей

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Член палаты представителей США Крис Смит попросил правительство Украины снять запрет на усыновление украинских детей гражданами Соединенных Штатов. Соответствующую резолюцию политик разместил на своем сайте. Заперт был введен президентом Владимиром Зеленским в 2021 году.

Международное усыновление может быть очень полезным способом объединить детей, нуждающихся в родителях, с семьями, которые хотят и могут открыть для них свои сердца и дома, — говорится в документе.

Конгрессмен добавил, что его точку зрения разделяют коллеги. В связи с этим, указал Смит, палата представителей настоятельно призывает правительство Украины пересмотреть запрет Зеленского.