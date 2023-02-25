В США пообещали Украине скорые невиданные бедствия Обозреватель Newsweek Майерс: Украину в 2023 году ожидают невиданные прежде бедствия

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Обозреватель Newsweek Стивен Майерс заявил, что в 2023 году Украине грозят бедствия, каких она прежде не видела. Они будут связаны с проводимой Россией спецоперацией, отметил он в своей статье.

Грядущий год конфликта будет гораздо более разрушительным для Украины, чем мы когда-либо видели. Россия не станет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах, основанных на требованиях, которые игнорируют факторы, спровоцировавшие этот конфликт, — считает Майерс.

По мнению журналиста, у ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов, а системы Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16, обещанные Киеву Западом, навряд ли когда-нибудь окажутся на территории Украины.

Майерс уверен, что Вашингтон не отправит в Киев технику, управлять которой способны лишь американские солдаты. При этом личному составу из США грозит гибель от ударов России по прибытию на Украину, добавил он.

США предпочли «подливать масла в огонь» вместо того, чтобы предпринять попытки устранить конфликт, подчеркнул обозреватель. Он указал на свойственные США неспровоцированные вторжения.

Также журналист рассказал, что политики и дипломаты старались «трубить тревогу» из-за американского «дипломатического высокомерия», однако их попытки закончились ничем.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что перед Украиной возникла новая угроза потерять время и пойти по ложному пути развития. По его словам, украинский народ «вытащил счастливый билет» и теперь может определить судьбу государства «на годы и века вперед». При этом он не уточнил, что должно произойти, чтобы Украина пошла по «ложному пути развития».