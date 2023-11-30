В США пообещали продолжить военную поддержку Израиля Белый дом: США продолжат посылать оружие Израилю после гуманитарных пауз в Газе

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Вашингтон продолжит оказывать Израилю военную помощь после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС. По его словам, Тель-Авив также получит оценки и рекомендации по ведению боевых действий в городах.

Кирби отметил, что в США по-прежнему считают приемлемыми действия Израиля против ХАМАС и после гуманитарной паузы.

Когда они примут это решение, они по-прежнему будут получать поддержку со стороны США в том, что касается средств и систем вооружений, в которых они нуждаются, а также рекомендаций и оценок, которые мы можем предложить применительно к ведению боевых действий в городских условиях, — подчеркнул контр-адмирал.

Ранее сообщалось, что Израиль и США обсуждают возможность перемещения гражданских лиц, эвакуированных на юг сектора Газа, обратно на север анклава. Причиной таких действий называют желание уменьшить число жертв среди мирного населения сектора. При этом большая часть севера Газы уничтожена в результате боевых действий и авиаударов Израиля. Однако представители администрации президента США Джо Байдена обсуждают с израильскими коллегами, как защитить тысячи мирных жителей, бежавших с севера.