В США пообещали новые санкции против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/957ae156-d1d5-11eb-a988-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Власти Соединённых Штатов продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью CNN заявил помощник президента США Джейк Салливан.

Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнёров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: «Я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве „Северного потока — 2“». Он это делал и продолжит делать, — сказал Салливан.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США настаивал на введении санкций против Nord Stream 2 AG, компании — оператора газопровода «Северный поток — 2», а также её главы Маттиаса Варнига. Однако президент Джо Байден отказался, чтобы не портить отношения с Германией, сообщает Washington Post.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.