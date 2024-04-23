В США пообещали и дальше закручивать гайки в проектах энергосектора России Пайетт: США продолжат вводить санкции против российского энергосектора

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Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против будущих проектов энергетической сферы России, заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS). По его словам, рестрикции направлены против «компаний, задействованных в передаче материалов и технологий для будущих энергетических проектов», а также «поставщиков услуг», передает ТАСС.

Мы продолжим закручивать гайки. Мы продолжим вводить ограничения против широкого спектра компаний, участвующих в развитии других ключевых энергетических проектов, в том числе будущих энергетических проектов и связанной с ними инфраструктуры, — заявил представитель Госдепа.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил NEWS.ru, что решение Евросоюза ограничить поставки сжиженного природного газа из России и Белоруссии приведет к сокращению числа его поставщиков. По его словам, страны блока столкнутся с дефицитом энергоносителей, но он будет меньше, чем если бы ЕС ввел прямые санкции на их закупку.

До этого ЕС согласовал план ограничения поставок газа из России и Белоруссии. Несмотря на то что прямых запретов в отношении российского газа Западом не вводилось, его экспорт в Европу неуклонно снижают. Куда Россия продает газ теперь и как ограничения сказываются на отрасли, играющей большую роль в пополнении бюджета страны, разбирался NEWS.ru.