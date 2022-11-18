Администрация Байдена потребовала от конгресса больше денег для Киева

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Администрация президента США Джо Байдена взаимодействует с Конгрессом по вопросу выделения дополнительной помощи для Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает РИА Новости. Весной конгресс выделил администрации около $40 млрд на предоставление различных видов помощи Киеву, включая военную и экономическую.

Помощи будет больше. Мы работаем с Конгрессом над выделением дополнительного финансирования, — заявил Кирби.

Ранее республиканка Марджори Тейлор Грин сообщила, что ее однопартийцы в палате представителей Конгресса США внесли законопроект об аудите средств, выделяемых на помощь Украине. Законодатели требуют, чтобы все документы и обсуждения по выделению помощи Украине, как военной, так и гражданской, заранее отправлялись на согласование.

Также известно, что Великобритания направит Украине £10 млн ($11,8 млн) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры. Средства будут распределены в международный Фонд поддержки энергетики Украины. Половина указанной суммы поступит в распоряжение украинских властей в самое ближайшее время.