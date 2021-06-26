В США полицейские застрелили мужчину, застрелившего убийцу полицейского

В американском Колорадо полицейские застрелили мужчину, который ликвидировал преступника, ранее застрелившего сотрудника полиции. Об этом происшествии рассказывает USA Carry.

По данным СМИ, агрессивный мужчина с автоматом вышел на улицу и открыл беспорядочную стрельбу . Его попытался остановить проезжавший мимо сотрудник полиции, однако получил пулю в грудь.

На происходящее среагировал один из прохожих, также имевший при себе оружие. С его помощью он и ликвидировал стрелка.

Однако приехавшие на место происшествия сотрудники полиции, не разобравшись в ситуации, застрелили героя.

Теперь правоохранители объявили сбор денежных средств для семьи погибшего по их вине человека.

Ранее сообщалось, что в США восьмилетний мальчик по время охоты на бурундуков случайно ранил в голову своего дядю.