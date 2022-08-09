В США показали уезжающих на подконтрольные России территории украинцев CNN показал репортаж об уезжающих на подконтрольные России территории украинцах

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Телеканал CNN показал репортаж об уезжающих на подконтрольные России территории украинцах. На видео, размещенном на YouTube-канале вещателя, жители республики двигаются в сторону Херсона.

Репортер телеканала Ник Робертсон поговорил с людьми, передвигающимися на автомобилях по дороге под Васильевкой. Большая часть из них ответила, что едет забирать родственников, что вызвало удивление у журналиста: многие едут с детьми, домашними животными и большим количеством вещей.

В репортаже показана колонна машин, следующих в Херсон, в то же время не видно ни одной машины, которая ехала бы в обратном направлении.

Ранее шведский телеканал SVT принес извинения за показ сюжета из Херсона после жалоб зрителей на пророссийскую пропаганду в сюжете. Причиной гнева шведов стал материал, где журналисты показали украинцев, получающих российские паспорта со слезами радости.