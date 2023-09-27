В США поймали Байдена на вранье по поводу его сына Республиканцы нашли новые доказательства связей Байдена с бизнесом сына

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Появились новые улики вовлеченности американского президента Джо Байдена в бизнес своего сына Хантера в Китае, заявил спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния). Маккарти отметил, что это противоречит утверждениям самого главы Белого дома. Законодатель утверждает, что новые доказательства указывают на то, что «президент Байден снова обманул американцев».

Маккарти сообщил, что когда Джо Байден был вице-президентом и посетил Китай в 2013 году на официальном визите, его сопровождал сын Хантер Байден. По словам Маккарти, Хантер Байден посещал Китай для встречи с китайским бизнесменом по имени Джонатан Ли.

Кроме того, Маккарти утверждает, что имеются доказательства в виде двух чеков, выписанных из Пекина и адресованных Хантеру Байдену со стороны Джонатана Ли на сумму $250 тысяч. При этом адресом для получения чеков был указан дом Джо Байдена. Маккарти признал, что Хантер Байден в то время фактически проживал не в этом доме в штате Делавэр, а в Калифорнии.

Спикер Конгресса также отметил, что адвокат семьи Байдена ранее утверждал, что «они никогда не получали средств от этого человека», и теперь эти утверждения признаются недостоверными. Он также добавил, что Джо Байден написал рекомендательные письма в колледж для детей Джонатана Ли.

По мнению Маккарти, утверждения президента о том, что он и его семья никогда не получали деньги из Китая, оказались ложью, и что они не только получали средства, но и использовали адрес Джо Байдена, который в то время занимал должность вице-президента.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала как можно скорее инициировать расследование по делу об импичменте Джо Байдена. Заявление она сделала после слов бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина о том, что действующий глава Белого дома причастен к коррупции. Шокин заявил, что лишился своего поста в 2016 году из-за того, что увольнение было «оплачено» и произошло под воздействием Вашингтона.