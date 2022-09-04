В США похитили внучку промышленного магната Оргилла

Фото: shutterstock

В США похитили внучку миллиардера Джозефа Оргилла во время утренней пробежки, передает New York Post со ссылкой на правоохранительные органы. По данным газеты, Элизу Флетчер затолкали в темный внедорожник, также полиция обнаружила ее разбитый телефон и бутылку с водой.

34-летняя жена и мать двоих детей бегала в пятницу утром, когда ее заставили сесть в темный GMC Terrain; ее разбитый телефон и бутылка с водой также были найдены поблизости, — говорится в публикации.

Автомобиль вскоре нашли, но вместо пропавшей женщины в салоне обнаружили 38-летнего Клеоту Абстона. Его обвинили в похищении людей при особо отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик. Сейчас полиция Мемфиса продолжает поиски Флетчер. Семья пропавшей предложила вознаграждение в размере $50 тысяч долларов за информацию о ее местонахождении.

Это просто вопрос ожидания, надежды и молитвы, — сказал ее свекор Ричард Флетчер-младший.

Отмечается, что Флетчер работает школьной учительницей и является наследницей семейного бизнеса Orgill Inc., в котором работает 5500 человек и годовой объем продаж составляет $3 млрд.

Ранее пропавший семилетний мальчик, которого искали с 28 сентября, нашелся живым во Владимирской области. Савелий Роговцев, проживающий в селе Горки Камешковского района, не вернулся домой из школы, его искали почти два месяца.