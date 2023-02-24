В США заявили о невозможности победы России на Украине Советник президента США Салливан: Россия уже не победит в конфликте на Украине

Фото: МО РФ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в рамках специального эфира телеканала CNN, посвященного годовщине начала специальной военной операции России на Украине, что Москва не победит в этом противостоянии. Он добавил, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы предоставить Киеву всю необходимую военную помощь.

Целями России в этой войне было стереть Украину с карты мира, захватить столицу и уничтожить Украину, поглотить ее. Им это не удалось, и они уже не смогут сделать это, — заявил советник Байдена.

Говоря о военной помощи, Салливан подчеркнул, что в поставках F-16, которые просит Украина, в данный момент нет ключевой необходимости, поскольку эти истребители — это вопрос долгосрочной обороны Украины, а не краткосрочной борьбы.

Ранее издание Politico сообщило, что возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в логистический кошмар. По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которых нет на Украине. Кроме того, авторы публикации полагают, что РФ сможет легко выявить попытки построить подходящие для истребителей базы и нанести по ним удар.